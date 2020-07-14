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Sanayicilere sosyal mesafesiz Bilecik tarımı anlatıldı Katılımcılar hem sosyal mesafe, hem de maske kuralına uymadı

İHA

Sanayicilere sosyal mesafesiz Bilecik tarımı anlatıldı Katılımcılar hem sosyal mesafe, hem de maske kuralına uymadı

Bilecik'te faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının temsilcilerine Bilecik'teki tarım sektörü tanıtıldı. Toplantının küçük bir odada sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, katılımcıların kimi maskeli kimi maskesiz olmasız gözlerden kaçmadı.
Bilecik Vali Bilal Şentürk, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, daire müdürleri, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ile sanayi kuruluşlarının temsilcilerini katıldığı etkinlik, Gölpark'ta doğa yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün ardından Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Tesislerinde Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, ''Bilecik'in tarım sektöründeki mevcut durumu, gerçekleşen projeler, devam eden projeler, 2023 yılı vizyonu ve yatırım yapmak için neden? Bilecik'' başlıkları altında sunum yaptı.
"Önemli sanayicilerimiz var, il ve bölge ölçekli değerlendirmelerini arzu ediyoruz"
Vali Şentürk, kentte ciddi bir dinamizm, ilgi ve rağbetin bulunduğunu, hedeflerinin büyük şehirlerin arasında arka bahçe pozisyonunda kalmak istemediklerini bilakis tam tersine heves edilen, yapılaşmasını ve işletmesini örnek vaziyette ortaya koyabileceği bir formatta olmak istediklerini söyledi. Doğallığını, tarihini ve özünü en çok koruyabilmiş il pozisyonunda olduklarını ifade eden Vali Şentürk, şunları kaydetti:
''Vasıflarımızı sürdürülebilir kılacak şekilde hem ekonomik kalkınmamıza hem de sosyal gelişmemize katkı sağlayacak şekilde dinamiklerimizi iş birliği içerisinde hareket edebilmesini sağlamak istiyoruz. Önemli sanayicilerimiz var, il ve bölge ölçekli değerlendirmelerini arzu ediyoruz. Onu sağlayacak bir yapılaştırma ve etkileşim oluşturmalıyız. Hem tarımsal faaliyetler boyutunda iş dünyasının ilgisini cezbetme noktasında yatırımlar yapılabilmesini sağlamak, hem de sanayicinin kendi arasındaki etkileşimini arttırarak daha yüksek bir dinamizme sahip olmasını istiyoruz. Amacımız, ilimizin yerel ve genel dinamiklerinin yanında sanayicisiyle, kente gönlü olan her insanın önerilerini harmanlayarak, önerilerin içerisinden daha verimli daha faydalı olabilecekleri ortaya koymak.''
"Bilecik hiç kimsenin sırtına yük değildir"
Sadece bir kişiyi kalkındırmak istemediklerini topyekün kalkınarak, güç birliği yaparak mevcut potansiyeli birlikte kullanmayı hedeflediklerini vurgulayan Vali Şentürk, ''Değerleri ve imkanları birleştirdiğiniz zaman daha büyük değerlerler ortaya koyma imkanımız olacaktır. Bilecik hiç kimsenin sırtına yük değildir. Bilecik'e bu sosyal payda da ne yaparız? iki kişilik yemekten üç kişi doyar mı? doyar. İki kişilik bir faaliyetin oluşturacağı bir sinerji, dört kişiyi, beş kişiyi etkiler, matematik gibi değildir sosyal hayat. Dolayısıyla sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkı sağlayacak şekilde özellikle sanayiciyi de biraz daha Bilecik'in içine almak istiyoruz'' dedi.
Sosyal mesafeye sadece protokol üyeleri uydu
Öte yandan toplantının yapıldığı alanın küçük olması ve sosyal mesafe kuralına sadece protokol üyelerin uyması gözlerden kaçmadı. Ayrıca katılımcıların çoğunda maske bulunurken, bi kaç kişinin maske takmadığı görüldü.
Etkinlik, sanayi kuruluşlarının görüş ve önerilerini dile getirmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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