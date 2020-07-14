Kuralar Cuma günü çekiliyor

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılması planlanan 3. etap TOKİ konutlarının kuraları 17 Temmuz Cuma günü çekilecek.

Bozüyük’te Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak 332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulunmuştu. 83 kişinin başvurusu kabul edilmezken başvurusu kabul edilen 2 bin 119 kişi Cuma günü saat 10.00’da gerçekleşecek hak sahipliği belirleme kuralarını beklemeye başladı. TOKİ kura sonuçları isim listesi, noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından internet sitesinde erişime açılacak.

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