Bilecik Şeyh Edebali Üniversite mezunu Astsubay Çavuş Ethem Demirci şehit oldu BŞEÜ mezunu şehide üniversiteden baş sağlı mesajı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 2014 yılında üniversitelerinden mezun olan şehit Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci için başsağlı mesajı yayımladı.

BŞEÜ Rektörü Beydemir, PençeKaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 2014 yılı mezun olduğunu belirtti. Rektör Beydemir, "Üniversitemizin Söğüt Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 2014 yılı mezun öğrencisi Ethem Demirci, PençeKaplan Operasyonu bölgesinde 12 Temmuz 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, üniversitemize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" dedi.

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