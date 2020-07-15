15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi fuaye alanında kurulan serginin açılışı yapıldı. Fotoğraf sergisinin açılışına Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Prof. Dr. Mustafa Koyun, Üniversite Senatosu üyeleri ile akademik ve idari personel katıldı. Sergide, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişimi esnasında objektiflere yansımış 40 fotoğraf yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.