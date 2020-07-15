Bilecik'e 2020 yılında tahsis edilen ödenek miktarı 372 milyon 333 bin TL Bilecik'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı Bilecik Valisi Bilal Şentürk: "Hedeflerimizi yıl sonuna kadar tutturmak istiyoruz" ''İmkanları doğru kullanarak, hizmetleri vatandaşımıza ulaştırmalıyız'' "2020 yılında 360 adet proje uygulandı"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2020 yılında il genelinde 360 adet projenin uygulandığını belirterek, "Bu projelerin toplam değeri 1 milyar 961 milyon 59 bin liradır. 2020 yılında tahsis edilen ödenek miktarı 372 milyon 333 bin liradır. 2020 yılında toplam 159 milyon 256 bin lira harcanarak yaklaşık yüzde 43 harcama oranı gerçekleştirilmiştir" dedi.

Bilecik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında yapıldı. Vali Şentürk, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2020 yılı yatırım programını hedeflenen şekilde zamanında yapma arzusuyla çalışmalara ivme kazandıracaklarının altını çizdi.



"Hedeflerimizi yıl sonuna kadar tutturmak istiyoruz"

Mevcut imkanları en iyi şekilde kullanarak, maksimum fayda elde edebilecek bir anlayış içerisinde hizmetleri yürüteceklerinin vurgusunu yapan Vali Şentürk, ''Yürütülen çalışmaların birbirini tamamlaması önemli. Personel, araç ve gereç bakımından herhangi bir sıkıntımız yok. Normalleşme sürecinde hayatın olağan akışı içerisinde hem işlerimizi yürütmek, hem de pandemi ile ilgili alınması gereken tedbirleri hayata geçirerek, işlerimizi ifa etmek durumundayız. Kamu kurumlarının imkan ve kabiliyetlerini yerine göre el birliği içerisinde kullanarak, kamu yararını maksimize etmek durumundayız. Kamu hizmet standartlarının yukarıya çıkarılması noktasında birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflerimizi yıl sonuna kadar tutturmak istiyoruz" dedi.



''İmkanları doğru kullanarak, hizmetleri vatandaşımıza ulaştırmalıyız''

Vali Şentürk, Bilecik genelinde 6 bin kamu personelinin 250'sinin teknik personel olduğunu belirterek, ''İlin ihtiyaçları noktasında aynı anlayış ile bir havuz sistemi mantığıyla ihtiyaç olduğunda birbirini takviye edecek şekilde, el tutmayla çok daha yüksek verimle hizmet üretmek mümkün. Birbirine bağlantılı hizmetler var, birinin yaptığını diğeri yıkmak durumunda kalıyor. Onun için planlama ve zamanlama noktasında ortak anlayışla hareket edersek, 'Yazıyı yazdık, gereği olmadı' değil, bizatihi ilgili amirler seviyesinde görüşerek, sorunların çözülmesini takip edeceğiz. Çözülmediği takdirde bize intikal ettirerek, zamanında müdahalemizi yaparak, gecikmeksizin hizmetin ifasını sağlayabilelim. Is işten geçtikten sonra kabahatli aramanın çok fazla bir faydası olmuyor. Zamanı ve fırsatı kaçırmadan imkanları doğru kullanarak, sunduğumuz hizmetleri en üst seviyede vatandaşımıza ulaştırmalıyız'' ifadelerini kullandı.



"2020 yılında 360 adet projenin uygulandı"

Bilecik genelinde birçok projenin yer aldığını, 2020 yılında 360 adet projenin uygulandığını bildiren Vali Şentürk, ''Dönem sonu itibariyle projelerden 75 adedi gerçekleştirilmiş ve tamamlanmıştır. 162 adedinde çalışmalar devam ediyor, 47 adedi ihale aşamasında, 1 adedi tasfiye edilmiş ve 70 adedinde ise henüz işe başlanmamış. Bu projelerin toplam değeri 1 milyar 961 milyon 59 bin liradır. 2020 yılında tahsis edilen ödenek miktarı 372 milyon 333 bin liradır. 2020 yılında toplam 159 milyon 256 bin lira harcanarak yaklaşık yüzde 43 harcama oranı gerçekleştirilmiştir" dedi.

İlçe kaymakamları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile belediye başkanlarının katıldığı toplantıda, 2020 yılı yatırımları ve 2020 yılı projeleri, yatırımcı kuruluşlar tarafından anlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.