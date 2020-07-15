Bozüyük’te ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla gün boyu çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlk olarak İntikamtepe Şehitliği'nde bir anma programı düzenlendi. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Kur’anı Kerim okunarak İlçe Müftüsü Mustafa Topal tarafından dua yapıldı. Kaymakam Hasan Yaman tarafından anı defteri imzalandı. Ardından şehitlerimizin mezarlarına protokol mensuplarınca karanfiller bırakıldı. Öğlen namazı öncesinde Merkez Kasımpaşa Camii'nde şehitlerimiz için mevlidi şerif okutuldu. Devamında 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Parkı'nda Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan fotoğraf ve el işi sergisi açıldı.

Son olarak akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri devam etti.

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