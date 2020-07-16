"Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Kursları" projesi açılan sergi ile son buldu

Bilecik'in "Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Kursları" projesi kapsamında düzenlenen kurslar açılan sergi ile son buldu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Pazaryeri Belediye Başkanlığı ve İŞKUR katkıları ile açılan "Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Kursları" projesi kapsamında düzenlenen kurslar açılan sergi ile son buldu.

Pazaryeri Belediye Başkanlığı önünde düzenlenen serginin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını yeniden hayata geçirmek ve yaşatmak adına İŞKUR İl Müdürlüğü ve Pazaryeri Belediyesinin düzenlemiş olduğu‘Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Kursları projesi kapsamında sürdürülen kurslarımız bu gün itibari ile son buldu. Çömlekçilik ve ahşap oymacılığı kurslarımız, İŞKUR Müdürlüğünün desteği ile devam edecek. Kurs hocalarımız Ümit Çolak ve Necmi Ubuz büyük caba sarf etti, inşallah önümüzdeki kurs çalışmalarımızda başarılı çalışmaların olacağı bir kurs olur. Bütün hanımlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

Kursu bitiren kursiyerlere Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı İlhan Canseven, İlçe Emniyet Amiri İnan Kılıçoğlu, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri tarafından kurs bitirme belgeleri verildi.

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