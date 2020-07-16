Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde birlik ve beraberliğini gösterdi.

Osmaneli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri tüm siyasi parti temsilcileri, kamu ve özel sektör yöneticileri,sivil toplum örgütleri, muhtarların ve büyük bir kalabalıkla kutlandı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle maske,temizlik ve sosyal mesafeye uygun olarak yapılan programlarda en büyük özellik tüm siyasi partilerimizin, belediye meclis ve il genel meclis üyelerinin programlara iştirak etmesiydi. Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçe başsavcısı,emniyet müdürü,jandarma komutanı ve tüm bürokrasi de programlara katıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Tasavvuf Müziği Korosunun da renk kattığı törenlerde, Belediye Başkanı Münür Şahin ve Kaymakam Naif Yavuz birer konuşma yaparak 15 Temmuz'un önemini belirttiler.

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