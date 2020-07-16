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Bilecik'te faaliyet gösteren Küçük Sanayi Sitesi'nde altyapı ve parke çalışması yapıldı.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde faaliyet gösteren Küçük Sanayi Sitesi'nde her yağan yağmur sonrası oluşan olumsuzluklarının önüne geçmek adına yönetimce altyapı ve parke çalışması yapıldı. Döşenen parkeler sonrasında vatandaşların çilesi haline gelen köstebek yuvası tabir edilen çukurlar ortadan kalkarken, yola tabiri caizse uçak inecek hale geldi.

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