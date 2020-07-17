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Söğüt'e kurulacak olan Oba Gençlik Kampı için 22 milyonluk ödenek

İHA

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik'in Söğüt ilçesine kurulacak olan Oba Gençlik Kampı projesini için 22 milyon ödenek ayrıldığı söyledi.

Söğüt'e kurulacak olan Oba Gençlik Kampı için 22 milyonluk ödenek

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik'in Söğüt ilçesine kurulacak olan Oba Gençlik Kampı projesini için 22 milyon ödenek ayrıldığı söyledi.
Başkan Karabıyık, Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Söğüt'ü ve Bilecik'i gençlerimize daha iyi tanıtabilmek için Oba Gençlik Kampı projesi için 22 milyonluk bir ödenek ayrıldığı belirtti. Karabıyık, "Bilecik'imiz ve geçlerimiz için önemli olan bu güzel proje için katkısı olan başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu, Milletvekilimiz Selim Yağcı olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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