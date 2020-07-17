Kaymakam Çırak'tan İl Müftüsü Erhun'a ziyaret

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Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Berker Çırak, Bilecik İl Müftü Ali Erhun'u makamında ziyaret etti.

İl Müftüsü Erhun'a yeni görevinde hayırlı olsun temennisinde bulunan Kaymakam Çırak, ilçlerinde müftülüğü yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Erhun, Kaymakam Çırak’a teşekkür etti.

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