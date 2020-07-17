Yuvasından düşen kırlangıç yuvasına konuldu

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Bilecik'te yuvasından düşen yavru kırlangıç, itfaiye ekiplerince yeniden yuvasına konuldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye binaya yuva yapan bir kırlangıç ailesinin meraklı yavrusu bugün öğleden sonra aşağı düştü. Yuvasından aşağı düşen yavruyu gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipler yavru kırlangıç merdiveni yardımıyla yuvasına koydu. İtfaiye eri tarafından yuvasına konulmadan önce yavru kırlangıç adeta teşekkür eder gibi kendini görüntüleyen fotoğraf makinasına sevimli bir poz bırakmayı ihmal etmedi.

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