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Bilecik Sivil Dayanışma Platformu ( BİSİDAP), Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle hayır yaptı.

Bilecik’teki 21 dernek, 10 sendika, 3 vakıf ve bir üniversitenin bir araya gelerek oluşturdukları BİSİDAP, Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle hayır yaptı. Bilecik Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan tarihi Orhan Gazi Cami'nde Mevlidi Şerif okutturan BİSİDAP üyeleri ardından cami cemaatine pilav ve ayran dağıttı. BİSİDAP üyeleri 86 yıllık hüzünlü ayrılığın son bularak Ayasofya'nın ibadete açılması vesilesiyle şükürlerini hayır yaparak gösterdiklerini söylediler.

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