Bilecik’te köylerin tarihleri gün yüzüne çıkıyor

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Bilecik'te valilik tarafından hazırlanan "Bilecik Halk Kültürü Alan Araştırması" projesini kapsamında köylerin tarihleri gün yüzüne çıkıyor.

"Bilecik Halk Kültürü Alan Araştırması" projesinin ilk ayağı Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde başladı. Doğası ve göletleri ile ünlü turizm cenneti olan Pazaryeri'nin köylerin tarihleri gün yüzüne çıkıyor. Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan çalışma ilçedeki köylerin, töreleri, adetleri, imece, yağmur duası ve tarihçeleri araştırılıyor. Köyün yaşlıları ve muhtarlar tarafından anlatılan kültürler ekiplerce kaleme alınıyor. Bu sayede Bilecik'te köylerin tarihleri gün yüzüne çıkmış olacak.

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