Eski Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Cinoğlu hayatını kaybetti

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Eski Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Cinoğlu, (72) tedavi gördüğü Eskişehir Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bilecik'te 19941999 yılları arasında Bilecik Belediye Başkanlığı yapan kentin sevilen isimlerinden Mustafa Cinoğlu hayatını kaybetti. Mustafa Cinoğlu yarın Bilecik merkez Deresakarı Köyü'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ardından köy mezarlığına defnedilecek.

Öte yandan Cinoğlu, bir dönem Bilecikspor Kulübü Başkanlığı da yaptı.

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