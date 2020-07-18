ASKF Başkanı Tosun; "Tescil kararı en kısa sürede karara bağlanacak"

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, yerel liglerin müsabakaları ile ilgili tescil kararını en kısa sürede karara bağlanacağını söyledi.

ASKF Başkanı Nusret Tosun, Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu tarafından yerel liglerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Tosun, "Yerel ligler müsabakaları ile ilgili tescil kararını en kısa sürede karara bağlayıp kamuoyunla paylaşacaktır" dedi.

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