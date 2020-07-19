Yer gök 'mavi beyaz' oldu

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kaldırım taşları Pazaryerispor'un renkleri olan mavi beyaza boyanıyor.

Pazaryeri Belediyesi Kurban Bayramı öncesi daha önce boyanıp ve solmuş kaldırım taşlarını Pazaryerispor'un renkleri olan mavi beyaza boyuyor. Yapılan boya sonrası oluşan görüntü ilçeye ayrı bir hava katarken, Pazaryerispor'a gönül verenler de belediyeye teşekkür ettiler.

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