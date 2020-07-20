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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 yılda 6,5 milyona kiralanan araçlar 4,5 milyona satın alındı 14 sıfır araç belediyenin araç filosuna eklendi

İHA

Bilecik Belediyesi araç filosuna 14 sıfır araç ekleyerek, 5 yılda 6,5 milyona kiralanan araçları, 4,5 milyona satın almış oldu.

5 yılda 6,5 milyona kiralanan araçlar 4,5 milyona satın alındı 14 sıfır araç belediyenin araç filosuna eklendi

Bilecik Belediyesi araç filosuna 14 sıfır araç ekleyerek, 5 yılda 6,5 milyona kiralanan araçları, 4,5 milyona satın almış oldu.
Bilecik Belediyesi, 5 yılda 6,5 milyon liraya kiralanan araçları 4,5 milyon liraya satın alarak araç filosuna kazandırdı. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Semih Şahin ve birim müdürleri, araçları teslim alarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin konu hakkında şunları söyledi:
"Şeffaf ve anlaşılır belediyecilik hizmeti anlayışı doğrultusunda vatandaşlarımız ve kamuoyunu bilgilendirme adına gerçekleştirdiğimiz hizmetler hakkında bilgi veriyoruz. Bilecik Belediyesi olarak, her alanda vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla 14 adet araç Belediye Başkanlığımız envanterine dâhil edildi. Belediye Başkanlığımız tarafından yapılan inceleme ve çalışmalar neticesinde daha fazla maliyetli olan kiralık araç sistemi yerine Belediye Başkanlığı öz malı niteliğini alacak araçlar ile hem belediye çalışanlarımıza hem de vatandaşlarımıza sağlıklı ve güvenli hizmet sunulacak. Daha önce uygulanan ve 5 yıllık kira maliyeti 6.5 milyon olan 14 adet araç, 4,5 milyon karşılığında satın alınarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Alınan 14 adet araç içinde binek, minibüs, arazi araçları, arasöz, kar küreme başlıklı iş makinesi ve kamyondan oluşmaktadır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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