Medetli kavunu Almanya pazarında

Bilecik Osmaneli Belediyesi tarımda yaptığı bakanlık onaylı Hal Kompleksi İle satış ve pazarlama konusunda çiftçinin büyük bir sorununu çözdü.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin:, "Bu yıl korona virüsü dönemini fırsata çeviren ve bir önceki döneme göre yüzde 20 daha fazla tarımsal ürün üreten çiftçinin yüzü gülüyor. Satış fiyatlarının istenilen seviyenin üzerinde olması nedeniyle inşallah çiftçimiz sezonu güçlenerek geçecek" dedi. Konuşmasına devam eden Başkan Şahin: ‘’İlçemizde tarım konusunda faaliyet gösteren şirketlerimiz Belediyemiz Hal Kompleksinden yerlerini aldılar. Ziraat Mühendisi Serkan Karyağdı kardeşimizde Hal Kompleksinde yer alan ve önerileri, çalışmalarıyla tarıma büyük destekleri olan değerimiz. İlçemizde Medetli Köyümüz ve diğer çiftçilerimizle üretilen 'Medetli Kavunu'nu Almanya ya ihraç etmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Almanya’nın Nürnberg haline direkt olarak Osmaneli Belediyesi Hal Kompleksinden paketlenerek haftada 12.000 kg Medetli Kavunu ihraç edilecek. Ziraat Mühendisi Serkan Karyağdı “BİG5 Limited Şirketiyle” Almanya’ya FreshFarm gmbh şirketinin yıllık 2 bin 400 tonluk talebi karşılamaya çalışacak. Aynı şirketin Osmaneli Ayvası talebi içinde üreticilerle görüşen Serkan Karyağdı ihracat sayesinde ilçemiz tarımına ve çiftçimize büyük bir Pazar’ı çok iyi fiyatla kazandıracağız dedi.

Başkan Şahin,tarıma büyük katkıları olan Serkan Karyağdı’ya teşekkür ederek, tarımda yaptığımız yatırımların çiftçimize olumlu etkisini görmekten mutluyuz” dedi.

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