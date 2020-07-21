Bilecik en az korona virüs vakasının görüldüğü 5 il arasına girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs vakalarını açıkladığı paylaşımında, vaka sayısı en düşük iller arasında Bilecik'in de olduğunu belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 3 günde ortalama günlük vaka sayısı en yüksek beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. En düşük 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok" dedi. Açıklamayı duyan vatandaşlar ise durumu sevinçle karşıladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.