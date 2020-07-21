Bayram öncesi belediye ekiplerinden hummalı çalışma

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesi sabahın ilk saatlerinde kent baştan aşağı temizlendi.

Pazaryeri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde araç ve ekipmanlarıyla birlikte ilçe merkezinde yer alan cadde ve sokaklarda çevre ve görüntü kirliliği oluşturan tüm noktalarında hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kent genelindeki temizlik çalışmalarını ödün vermeden sürdürdüklerini belirterek, "Ekiplerimiz koordineli bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bir yandan rutin temizlik işleri icra edilirken diğer taraftan ilçe mezarlığında ve çevrede bulunun yabani otların biçilmesi, ağaçların budanması ve tretuvar boyama işleri devam ettiriliyor. Ekiplerin sabahın erken saatlerinden itibaren başlayarak yürüttüğü çalışmalarda ilçe merkezi sınırları içerisindeki çöpleri bertaraf etmenin yanı sıra program dahilinde merkezdeki ana ve ara yollar tazyikli suyla yıkanarak temizleniyor. Titizlikle yürütülen temizlik çalışmalarını yakından takip ediyorum. Halkımızın, çocuklarımızın hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamak için gereken özveriyi göstermeye gayret ediyoruz. El ele vererek daha temiz ve yaşanılabilir bir Pazaryeri için hep birlikte çalışmalı ve özveri göstermeliyiz” dedi.

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