Kayı Anıtı'nda tahrip edilen yerler onarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edilen Kayı Anıtı'nın belli yerleri belediye ekiplerince tamiri yapıldı.

İstanbulEskişehir çevre yolunda bulunan Kayı Anıtı’na, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırı yapılarak, tahrip edilmişti. O tahrip sonrası Bilecik Belediyene bağlı ekipler kimliği belirsiz kişiler hasar verilen bölgelerin tamiri gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.