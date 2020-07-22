Vali Şentürk, Kızılay'a kurban bağışında bulundu

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Türk Kızılay'ı tarafından başlatılan vekaletle kurban kesim kampanyasına kızının adına destek vererek bağışta bulundu.

Türk Kızılayı'nın dünyanın en başarılı yardım kuruluşlarından olduğunu belirten Vali Şentürk, ''Kurban Bayramı münasebetiyle ülkemizdeki vatandaşlarımıza ve yurtdışındaki muhtaç insanlara yönelik düzenlenen kampanya çerçevesinde vekaletle kurban kesimi kapsamında kızımın adına bağışta bulunmak istedim. Vatandaşlarımızın da gerçekleştirilen bu kampanyaya gerekli desteği vereceklerine inanıyorum ve kampanyanın hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.

Öte yandan kızı adına kurban bağışında bulunan Vali Şentürk, daha öncede kendi adına Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulunmuştu.

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