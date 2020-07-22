İl Müftüsü Erhun’dan Rektör Beydemir’e ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti.

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, geçtiğimiz aylarda Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektörlüğü görevine getirilen Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Rektör Beydemir, duyduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bilecik Müftüsü Ali Erhun'da benim gibi göreve yeni başladı. Bende kendisine yeni görevinde başarılar dilerim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.