Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

"O kurnadan bu kurnaya"

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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaneli İznik karayolu Belenalan kavşağında meydana geldi. Mehmet Özmen yönetimindeki 11AAL570 plakalı tır ile Fahri Uğur’un kullandığı 16FBK69 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Fahri Uğur ve yanında yolcu olarak bulunan Osman Sargın, Ferhat Özdemir yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen jandarma ve sağlık görevlileri yola yan yatan hafif ticari araçtaki 3 kişiyi çıkartırken, olay yerinde ilk müdahaleyi sağlık görevlileri yaptı. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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