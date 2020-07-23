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Rektör Beydemir'in Ankara ziyaretleri

İHA

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, bir takım temaslar için Ankara'ya gitti.

Rektör Beydemir'in Ankara ziyaretleri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, bir takım temaslar için Ankara'ya gitti.
Rektör Beydemir, ilk olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i makamında ziyaret etti. Ardından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz’ü makamında ziyaret eden Rektör Beydemir, ziyafetlerde bakanlıklar ile üniversitenin ortak çalışmalarına ilişkin istişarelerde bulunuldu.

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