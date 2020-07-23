Rektör Beydemir'in Ankara ziyaretleri

"O kurnadan bu kurnaya"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, bir takım temaslar için Ankara'ya gitti.

Rektör Beydemir, ilk olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i makamında ziyaret etti. Ardından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz’ü makamında ziyaret eden Rektör Beydemir, ziyafetlerde bakanlıklar ile üniversitenin ortak çalışmalarına ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.