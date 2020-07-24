Rekor kan bağışı yapan vatandaşa altın madalya

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Bilecik'te Türk Kızılay'ı rekor sürede bağış yapan vatandaşa altın madalya verdi.

Türk Kızılay'ı Bilecik Şube Başkanlığı tarafından ara ara yapılan kan bağış kampanyasına 35 kez kan bağışı yapan Yüksel Aynur'a altın madalya verdi. Aynur, Türk Kızılay'ı Bilecik Şube Başkanlığı binasında Türk Kızılay'ı Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Erkan Ergen ve Eskişehir Kan Merkezi Müdürü Dr. Sabri Akaoğlu tarafından verildi. Yüksel Aynur ise, pandemi süresince kan bağışının azaldığı ama vatandaşların korkmadan kan vermeye davet etti.

Öte yandan Türk Kızılay'ının 10 kan bağış yapana bronz, 25 bağışa gümüş, 35 bağışa altın madalya verirken, 35 üstüne plaket verdiği öğrenildi. Bilecik'te bu şartlara uyan toplam 350 kişiye madalya ve plaketleri verileceği öğrenildi.

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