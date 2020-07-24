Bilecik'te 9 bin yıllık bulgular titizlikle gün yüzüne çıkarılıyor Bilecik’in bilinen tarihini 4 bin yıl geriye götüren kazı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir; "Batı Anadolu’nun en eski yerleşmelerinden" (Fotoğraflı)

Bilecik’in bilinen tarihini 4 bin yıl geriye götüren, günümüzden 9 bin yıl öncesine ait bulguları barındıran yerleşim alanında çalışmalar devam ediyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, çalışma alanında inceleme yaptı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Arkeoloji Bölümü kurucu başkanı Prof. Dr. Turan Efe tarafından Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde şans eseri bulunan ve kentin bilinen tarihini 4 bin yıl geriye götüren kazı alanında çalışmalar son sürat devam ediyor. 9 bin yıl öncesine ait bulguların yer aldığı bölgede inceleme yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan’dan bilgi aldı. Rektör Beydemir, kazıda çalışan öğrencilerle sohbet etti. Yürütülen çalışmanın yalnızca Bilecik için değil insanlık tarihi açısından da önem taşıdığını ifade eden Rektör Beydemir, üniversitenin kazıya verdiği desteğin devam edeceğini ifade etti.



"Batı Anadolu’nun en eski yerleşmelerinden"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Beydemir, "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü kurucu başkanı Prof. Dr. Turan Efe’nin 2013 yılında bulduğu Bahçelievler yerleşmesinde, 2019 yılından itibaren Bilecik Arkeoloji Müzesi Başkanlığında ve BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan’ın bilimsel danışmanlığında arkeolojik kazılar gerçekleştiriliyor. Arkeoloji Bölümü öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleştirilen 2020 yılı çalışmalarında günümüzden 9 bin yıl öncesine tarihlenen yuvarlak şekilli evler, kemik aletler, ev aletleri, çakmak taşı ve obsidyen mikrodilgi, ezgi ve öğütme taşları ve taş baltalar ele geçirildi. Batı Anadolu’nun en eski birkaç yerleşmesinden birisi olduğu anlaşılan Bahçelievler yerleşmesindeki kazı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ile sürdürülüyor" dedi.

Rektör Beydemir’e ziyaretinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Prof. Dr. Mustafa Koyun, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tunçel ve Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Cenk Karakurt eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.