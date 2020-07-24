TÜGVA'dan yüzlerce kişiye pilav ikramı

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği, Ayasofyai Kebir Camii Şerifin 86 yıl sonra ibadete açıklamasının ardından yüzlerce kişiye pilav ikram etti.

86 yıl aradan sonra Cuma namazıyla yeniden ibadete açılan Ayasofyai Kebir Camii Şerifi için Bilecik'te de bir takım etkinlikler düzenlendi. TÜGVA İl Temsilciliği tarafından merkez Şerifpaşa Cami'nde Cuma Namazı sonrası cemaate pilav ve ayran ikram edildi.

Öte yandan TÜGVA İl Temsilcisi İbrahim Aydoğar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Ayasofyai Kebir Camii Şerif ile alakalı bildiri dağıttı.

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