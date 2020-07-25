Geyve İlçe Müftüsü Okuyar’dan Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’a ziyaret

"O kurnadan bu kurnaya"

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

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Sakarya'nın Geyve İlçe Müftüsü Murat Okuyar, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’u makamında ziyaret etti.

Geyve İlçe Müftüsü Murat Okuyar ve Şef İsmail Ulu, Bilecik İl Müftülüğüne atanan Ali Erhun’u makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Gerçekleşen ziyarette Müftü Okuyar’la bir süre hasbıhal eden İl Müftü Erhun, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

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