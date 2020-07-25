Başkan Şahin'den TBMM'ye ziyaret

"O kurnadan bu kurnaya"

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Ankara temasları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) ziyaret etti. İkiliyi Mecliste CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün karşılarken, Bilecik'te gerçekleştirilecek projeler hakkında değerlendirmelerde bulundular. Ardından Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin'i meclis gezdiren Tüzün, meclis işleyişi hakkında bilgiler verdi.

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