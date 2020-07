Eti büyük parçalarda saklamak raf ömrünü daha da uzatır Kurban eti saklanırken nelere dikkat edilmeli? Bilecik'te kasaplık yapan Sezgin Yıldız; "Etler poşette ne kadar uzun süre tutulursa bozulma süreci o kadar hızlanır ve et ağırlaşır" "Eti büyük parçalarda saklamak raf ömrü daha uzundur"

Bilecik'te kasaplık yapan Sezgin Yıldız, Kurban Bayram'ında kesilen kurban etinin saklanması ve tüketilmesi konusunda uyararak, “Henüz kesilmiş taze kurban eti uzun süre poşette tutulursa bozulma ve ağırlaşma süreci hızlanır. Bu nedenle et en kısa sürede poşetten çıkarılıp temiz ve serin bir yerde yayılarak soğuması sağlanmalı” dedi.

Yıldız, kurbanlık hayvanın kesilip parçalanmasından sonra, olgunlaşmamış sıcak kurban etinin serin ve temiz bir yerde, geniş bir kap veya tepside birkaç saat dinlendirilmeye ve havalandırılmaya bırakılmasının doğru olduğunu ifade eti. Havalandırmadan kastın etin yüzeysel olarak kurumasını ve soğumasını sağlamak ve bu sayede sıcak olan kurban etindeki bakteri faaliyetini yavaşlatmak olduğunu anlatan Sezgin Yıldız, sözlerine şöyle devam etti;

"Kesim yerinde poşet içinde bize teslim ve sıcak olan eti en kısa sürede poşetten çıkararak temiz ve serin bir yerde yayarak soğumasını sağlamaktır. Etler poşette ne kadar uzun süre tutulursa bozulma süreci o kadar hızlanır ve et ağırlaşır. Dolayısıyla kurban eti uzun süre poşette bırakılmamalı. Havalandırırken de et belli aralıklarla ters yüz edilmeli ve bu şekilde tüm parçaların havalanması sağlanmalı. Zira kesim sonrası taze ette görülen ilk değişim ölüm sertliğidir. Kesimden sonra ortam sıcaklığına bağlı olarak 15 dakika içinde başlar ve bütün kaslar kasılarak eklemler bükülmez bir hal alır. Böyle etler gevrek değildir ve pişirildiklerinde lezzet vermezler" dedi.

Kurban eti en iyi nasıl saklanır?

Taze etin dinlendirilip havalandırılmasından sonra büyük parçalar halinde saklanmasını anlatan kasap Sezgin Yıldız, "Eti en iyi saklama yolu, etin büyükçe parçalar halinde derin dondurucuda depolamaktır. Zira et ne kadar küçük boyutta parçalanırsa raf ömrü o kadar kısa olur. Büyük parçaların raf ömrü daha uzundur. Ancak çoğu tüketicinin evlerinde çok miktarda eti taze olarak saklama olanağı yoktur. Bu durumda eti saklamak için iki yöntem var. Birincisi eti küçük küçük doğrayıp ya da kıyma haline getirip kendi yağıyla kavurmaktır. Kuşbaşı, sotelik, kıyma gibi alternatifler şekline getirip tek pişirimlik porsiyonlar halinde paketleyip dondurmak da olumlu bir seçenektir. Bu şekilde et, derin dondurucuda uzun süre dayanabilir" dedi.

"Eti işlemek için doğru zaman kesimden yaklaşık 34 saat sonrasıdır"

Kasap Sezgin Yıldız, son olarak, eti işlemeye başlamadan önce etin iyice soğumasının ve katılaşmasının beklenmesi gerektiğini ifade ederek, “Kesimden sonra et koyu kırmızı renktedir. Soğurken ve havalandırılırken et, zamanla arzu edilen canlı kırmızı renge döner. Eti işlemek için doğru zaman bu zamandır. Yani kesimden yaklaşık 34 saat sonrasıdır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.