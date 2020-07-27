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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozüyüklü engelliler ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanmak istiyor

İHA

Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği yöneticileri, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret ederek ülke ve ilçe genelinde engellilere yönelik sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Bozüyüklü engelliler ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanmak istiyor

Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği yöneticileri, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret ederek ülke ve ilçe genelinde engellilere yönelik sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundular.
Ziyaret ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı İsmail Çelik, “Dernek olarak hazırladığımız mesleki eğitime yönelik öncelikle engelli aileleri ve halka açık projemiz hakkında valimize bilgi verdik. Ayrıca şehir içi ulaşımda engellilere yönelik ücretsiz seyahat uygulaması hakkımızdan Bozüyük halk dolmuşlarında yararlanmak istediğimiz talebini üst yazı ile kendisine ilettik. Şu anda ilçemizde hizmet veren halk dolmuşlarının ayakta yolcu taşımaya ve engelli vatandaşlarımıza ücretsiz ulaşım sağlamaya uygun olduğunu ifade ettik. Mevzuatlarının oturak yolcu taşıma olduğu bahanesiyle ücretsiz ulaşım hizmeti vermediklerini belirttik. Ama araçların ayakta yolcu taşımaya ve AB standartlarına uygun olarak önlerinde engelli amblemi olduğunu hatırlattık. Engelli vatandaşlarımıza ücretsiz ulaşım hizmeti verilmesi için gerekirse mevzuatın değiştirilmesi talebinde bulunduk. Kartlı sistem yaparak aylık belirli oranda da olsa ücretsiz binim hakkımız verilsin istiyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından dolmuş başına 900 TL ücret ödendiğini biliyoruz. Sayın Valimize bu konular hakkında bilgi vererek talebimizi ilettik. Valimiz de bizlere kanunun bizlere verdiği hakkın uygulanması için gerekli desteği sağlayacağını ifade etti. Bozüyük Belediye Başkanımızın da desteğiyle şehir içi ulaşımda engellilere yönelik ücretsiz ulaşım hizmetimi hayata geçirmek için mücadele edeceğiz. Valimize bizlere gösterdiği hassasiyet dolayısıyla derneğimiz yönetim kurulu olarak engellilerimiz adına çok teşekkür ederiz” dedi.

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