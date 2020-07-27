Tuğgeneral Yalçınkaya’dan İl Müftü Erhun’a ziyaret

Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Müftü Ali Erhun’u makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette Müftü Ali Erhun, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya’ya teşekkürlerini iletti. Tuğgeneral Yalçınkaya’dan İl Müftü Ali Erhun'a yeni görevinde başarılar diledi.
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