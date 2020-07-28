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'Günde en fazla 100-120 gram et tüketin' tavsiyesi Diyetisyen Ece Özlük, "Etinizi pişirirken içerisine iç yağı ve kuyruk yağı eklemeyin"

İHA

Diyetisyen Ece Özlük, Kurban Bayramı'nda sindirim problemleri yaşamamak için kırmızı eti geç saatlerde değil, öğle yemeğinde tercih edilmesini söyleyerek, "Günde 100120 gram et tüketimi yapılmalı. Özellikle de yüksek kolesterol sorunu yaşayan veya kalpdamar hastalıkları olanlar, sakatatları yalnızca tadımlık tüketmeli ve günde 23 köfte kadar et tüketimini de geçmemeli" dedi.

'Günde en fazla 100-120 gram et tüketin' tavsiyesi Diyetisyen Ece Özlük, "Etinizi pişirirken içerisine iç yağı ve kuyruk yağı eklemeyin"

Diyetisyen Ece Özlük, Kurban Bayramı'nda sindirim problemleri yaşamamak için kırmızı eti geç saatlerde değil, öğle yemeğinde tercih edilmesini söyleyerek, "Günde 100120 gram et tüketimi yapılmalı. Özellikle de yüksek kolesterol sorunu yaşayan veya kalpdamar hastalıkları olanlar, sakatatları yalnızca tadımlık tüketmeli ve günde 23 köfte kadar et tüketimini de geçmemeli" dedi.
Özlük, Kurban Bayramı'nı sabahı sağlıklı ve doyurucu bir kahvaltı ile başlanmasını, günün sonraki saatlerinde kontrolü kaybetmemek adına çok önemli olduğu söyledi. Kahvaltıda tam tahıllı ekmek, haşlanmış yumurta, peynir, domatesbiberyeşillikler ve zeytinden oluşan bir kahvaltı yapılmasının uygun olduğunu söyleyen Özlük, sözlerine şöyle devam etti,
"Bayram ziyaretlerine başladığınızda, karşı koymakta zorlanacağınız bayram ısrarları da başlayacaktır. Siz de mesela anneannenizin böreğinden bir küçük dilim, halanızın dolmasından küçük bir tane, teyzenizin sütlacından bir küçük kâse ve babaannenizin baklavasından bir dilim yerseniz, bunların yanında da gazlı içecekler yerine şekersiz çaykahve içerseniz, hem siz kendinizi bayram keyfinden mahrum bırakmamış olursunuz, hem de yakınlarınızınsevdiklerinizin ikramlarını geri çevirerek onları kırmamış olursunuz."
"Günde 100120 gram et tüketimi yapılmalı"
Diyetisyen Ece Özlük, Kurban Bayram'ında çok fazla et tüketiminin sağlıklı olmayacağını söyleyerek, "Et tüketiminiz günde en fazla 34 köfte kadar veya 1516 parça kuşbaşı et kadar olmalıdır ki bu da yaklaşık 100120 gram kadar bir miktardır. Mümkünse, özellikle de sindirim problemleri yaşamamak için kırmızı eti geç saatlerde değil, öğle yemeğinde tercih etmeye çalışın. Aynı şekilde sakatatları da kısıtlı tüketmekte yarar var. Özellikle de yüksek kolesterol sorunu yaşayan veya kalpdamar hastalıkları olanlar, sakatatları yalnızca tadımlık tüketmeli ve günde 23 köfte kadar et tüketimini de geçmemeli" dedi.
"Etinizi pişirirken içerisine iç yağı ve kuyruk yağı eklemeyin"
Diyetisyen Ece Özlük, bayramdan et pişirirken içerisine iç yağı ve kuyruk yağı konulmamasını söyleyerek, "Hatta sıvı yağ bile eklemenize gerek yok, etin zaten kendi yağı yetecektir. Kekik, karabiber, kimyon, kırmızıbiber gibi baharatlar, defne yaprağı, fesleğen gibi otlar etinizi hem daha lezzetli hem de daha faydalı hale getirmeye yardımcı olabilir. Hazırladığınız eti, pirinç pilavı yerine, bulgur pilavı eşliğinde ve yanına da bol salata ile ikram eder, içecek olarak da gazlı içecekler değil de, maden suyu veya ayran sunarsanız, gayet dengeli bir öğün düzenlediniz demektir" dedi.
"Karman çorman ne bulursanız yemeyin"
Öte yandan Diyetisyen Ece Özlük, "Lütfen evinize gelen insanlara yiyecek ikramı konusunda aşırı ısrar etmeyin. Dışarıda kendinize gelen ısrarlara da kapılıp, karman çorman ne bulursanız yemeyin" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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