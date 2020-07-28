İki aracın kullanılmaz hale geldiği kazada yaralanan olmadı

"Daha dün gibi..."

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Bilecik'te Yenişehir Kavşağı'nda meydana gelen ve iki aracın da kullanılmaz hale geldiği trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi istikametinden kent merkezine seyir halindeki Mert Ü. yönetimindeki 11 AL 466 plakalı otomobile Yenişehir Kavşağına geldiği esnada Bursa yönüne gitmek için dönüş yapan Hatice Tozar yönetimindeki 34 RH 166 plakalı otomobil çarptı. Kazada iki araçta kullanılmaz hale gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

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