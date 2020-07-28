Bilecik İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Muzaffer Sandal oldu

"Daha dün gibi..."

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Bilecik İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Uysal Ağaoğlu emekliye ayrılırken, yerine Jandarma Kd. Albay Muzaffer Sandal atandı.

2018 yılının Ağustos ayında Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı görevindeyken, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına atanan J. Kd. Albay Uysal Ağaoğlu emekliye ayrıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından Bilecik İl Jandarma Komutanlığı görevine 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal getirildi.

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