Kurban satış ve kesim yerleri denetlendi

Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurban satış ve kesim yerlerini denetledi.

Müdürlüğe müracaat eden 40 kişinin kesim yerleri ile ilçede bulunan 1 adet hayvan satış yeri, sağlık, çevre şartları ve Covid19 yönünden alınması gereken tedbirler yönünden incelendi. Görülen eksikliklerle ilgili olarak kesim yapacak hayvan sahipleri Kurban Bayramına kadar eksiklerin giderilmesi yönünde uyarılarak gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Bozüyük ilçesinde yaklaşık olarak 550 adet Büyükbaş ve 2 bin 600 adet küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak kesileceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Bayramın son gününe kadar hayvan satış ve kesim yerlerinde denetimler aralıksız ve titizlikle yapılacağı ifade edildi.

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