Otomobilin çarptığı çocuğun ayağı kırıldı

Bilecik'te otomobilin çarptığı küçük çocuğun ayağı kırıldı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi İbrahim Bey Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Aykut K. yönetimindeki 34 EE 2454 plakalı otomobil, babasının peşinden karşıdan karşıy a geçmek için yola çıkan Mehmet Kayra D.'ye (6) çarptı. Kazada küçük yaralanırken,araç sürücü hemen çocuğu Bilecik Devlet Hastanesine götürdü. Küçük çocuk hastanede tedavi altın alınırken, sol ayağı diz altında kırık meydana geldiği öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.