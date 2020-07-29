Bilecik'te `tokalaşmatik´ ile kurban pazarlığı



Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te kurban pazarına, pazarlık sırasında el temasını önlem amacıyla tahtadan, iki tarafı el şeklinde yapılan `tokalaşmatik´ kuruldu.

Bilecik Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurban pazarına, vatandaşların kurban pazarlığı yaparken birbirleriyle el temasını engellemek amacıyla tahtadan iki tarafı el şeklinde yapılmış 'tokalaşmatik' kurdu. 'Sosyal Mesafeli Pazarlık İstasyonu' ismi verilen platforma kurulan 'tokalaşmatik' ile pazarlık yapacak kişiler önce dezenfektan noktalarına yönlendiriliyor. Burada görevliler tarafından alıcı ve satıcılara birer maske ve eldiven verilip, ellerine dezenfektan sıkıldıktan sonra pazarlıklarını yapabiliyorlar.

'FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK'

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kurulan tokalaşmatik ile bu süreçte vatandaşların birbirileri ile temaslarını en az seviyeye indirdiklerini söyledi. Bu yöntem sayesinde koronavirüsle mücadelede farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Şahin, "Bu kurban Bayramı'nda pandemi sebebiyle böyle bir uygulama yaptık. Hem sağlık açısından, hem de güzel bir espri oldu. İnsanların bu süreçte birbirlerine olan temaslarını en az seviyeye indirdik. Bu, bizim atölyemizin tasarımıdır. İnsanlara hem olayı ciddiye almalarını sağlayacak bir espri olarak düşündük. Koronavirüsle mücadelede farkındalık oluşturmak istedik. İnsanların ciddiye alması gerekiyor. Hastalığın halen geçmediğini hatırlatmak ve vurgulamak için böyle bir sembolik bir şey kullandık. Umarım faydalı olur" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2020-07-29 12:37:33



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