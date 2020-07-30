ASKF Başkanı Tosun; "Amatör liglerin akıbetleri bayram sonrası belli olacak"

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, Amatör Lig'lerdeki kararın bayramdan sonra verileceği söyledi.

Tosun, yaptığı açıklamada, "Kulüpler Birliği’nin ortak görüşü ve TFF Yönetim Kurulu toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucu bu yıl Süper Lig ile TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de küme düşme kuralının uygulanmamasına karar verilmiştir. Tescil edilen Bölgesel Amatör Lig’de lider ile arasında en fazla 3 puan bulunan takımların TFF 3. Lig’e yükselmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda bir üst lige yükselen takımlar Siirt İl Özel İdaresi Spor, Adıyaman 1954 Spor, Ceyhanspor, Isparta 32 Spor Kulübü, Karaman Belediyespor, Belediye Kütahyaspor, Edirnespor, Tekirdağspor, Çengelköyspor olmuştur. Bu takımlara 3. Lig'de başarılar dilerim. Bizleri ilgilendiren kısım olan amatör liglerdeki kararı TFF bayramdan sonra açıklayacağı umut ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.