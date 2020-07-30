Gölete giren kızını kurtarmak isteyen anne ile kızı boğuldu (2)

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TALİHSİZ KIZIN DA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bilecik´in İnhisar ilçesine bağlı Tarpak Mahallesi´nde serinlemek için girdiği gölette kaybolan Cevahir Gül Solmaz´ın (14) da yapılan arama çalışmalarının ardından cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Solmaz´ın cansız bedeni İnhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik / İnhisar Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2020-07-30 22:01:26



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