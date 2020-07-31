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Gölete giren kızını kurtarmak isteyen anne ile kızı boğuldu (3)- Yeniden

DHA

Gölete giren kızını kurtarmak isteyen anne ile kızı boğuldu (3)- Yeniden


Engin ÖZMENCaner AKSUCafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK'in İnhisar ilçesinde, gölete düşen Cevahir Gül Solmaz (14) ile onu kurtarmak isteyen annesi Dursun Solmaz (35), boğularak can verdi. Anne Dursun Solmaz´ın cansız bedeni su üzerinde çıktığında AFAD ekiplerince, kaybolan Cevahir Gül´ün cansız bedeni ise dalgıç polisler tarafından çıkarıldı. 
Eskişehir'de oturan Muhammed Solmaz, Kurban Bayramı öncesinde eşi Dursun ve 2'si kız 4 çocuğunu da alarak otomobille 45 kilometre mesafedeki Bilecik´in İnhisar ilçesindeki Tarpak köyünde yer alan gölet kenarına gitti. Burada mangal yakan aile, gölet kenarında bir süre eğlendi. Muhammed ve Dursun çiftinin iki kızı gölet kenarında oynarken bir anda suya düştü. Durumu fark eden anne Dursun Solmaz, kızlarını kurtarmak için suya atladı. Daha sonra ise mangal başındaki baba Muhammed Solmaz da suya girdi. Muhammed Solmaz, küçük kızını sudan çıkarırken, anne Dursun Solmaz ve kızları Cevahir Gül Solmaz gölette kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dursun Solmaz'ın cansız bedeni su üzerine çıktığında AFAD ekiplerince sudan çıkarıldı. Suda kaybolan Gül Solmaz'ı arama çalışmalarına devam edildi.
CANSIZ BEDENİ BİR SAAT SONRA BULUNDU
Uzun süre yapılan çalışmaların ardından bir sonuç alınamayınca Bursa ve Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Polisi Şube Müdürlüğünde görevli dalgıç polislerden yardım istendi. Kısa sürede gölete gelen kurbağa adamlar, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından Cevahir Gül Solmaz´ın cansız bedenine ulaşarak sudan çıkardı. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından küçük kızın cansız bedeni İnhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
BABA MORG KAPISINDA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Gölette eşi Dursun ve kızı Cevahir Gül´ü kaybeden baba Muhammed Solmaz, İnhisar Devlet Hastanesi´nin morg kapısında gözyaşlarına boğuldu. Gölette hayatını kaybeden anne Dursun ve kızı Cevahir Gül Solmaz´ın otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu´na gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik / İnhisar Engin ÖZMENCaner AKSU-Cafer ELMAS
2020-07-30 23:34:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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