Bilecik'te trafiğe sıkı denetim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te trafiğe sıkı denetim

İHA

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 'Güven ve Huzur Uygulaması' yaptı.

Bilecik'te trafiğe sıkı denetim

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 'Güven ve Huzur Uygulaması' yaptı.
Osmaneli ilçesinde yapılan uygulamalarda araçlar kontrol edilirken, vatandaşın kimlik bilgilerinden Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. İlçe girişinde yapılan uygulamada, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sürücülerin araç içerisinde maske kullanımı, trafik kontrolü ve asayiş denetimleri gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan’ın da katıldığı uygulamada Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ankara İstanbul karayolunda (covid19) tedbirleri kapsamında sürücülerin araç içerisinde maske kullanımı, trafik ve asayiş denetimleri ve kimlik kontrolü, GBT kontrolleri yapıldı.
Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da artan trafik nedeniyle üst düzey tedbirler planlandığını belirten Dr. Özgan, "vatandaşlarımızın (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında araç içerisinde bile olsalar maske kullanımına dikkat etmelerini istiyoruz, bunun için ekipteki arkadaşlarımız sürücüleri ve araç içerisindeki vatandaşları uyarıyor. Trafik güvenliğini sağlamak adına ekiplerimiz Bayram tatil süresince sürekli yollarda bulunacak. Radar denetimlerimiz de üst düzeyde olacak. Bizim amacımız, önceliğimiz sürücüleri cezalandırmak değil, bilgilendirmek. Yani sadece trafik kurallarına uymak yetmiyor, birbirimize karşı sevgili, saygılı ve hoşgörülü olmak zorundayız. Öncelikle bayram süresince araçların ve trafiğin artacağını düşünüyoruz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de bayram süresince uygulamalarımız devam edecek tüm vatandaşlarımıza kazasız iyi bayramlar diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik’te 19 acemi kasap hastanelik oldu
YEREL HABERLER Bilecik’te 19 acemi kasap hastanelik oldu
Başkan Tuna: “Sizlerin sağlığını önemsiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Tuna: “Sizlerin sağlığını önemsiyoruz”
Bilecik'te çöplük yangını
YEREL HABERLER Bilecik'te çöplük yangını
Vali Şentürk, çocuklara bayram harçlığı dağıttı Vali Şentürk, çocuklarla ve gazi ailesiyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Vali Şentürk, çocuklara bayram harçlığı dağıttı Vali ...
Gölete giren kızını kurtarmak isteyen anne ile kızı boğuldu (3)- Yeniden
YEREL HABERLER Gölete giren kızını kurtarmak isteyen anne ile kızı ...
Pikniğe giden aileden geriye babanın feryadı kaldı Eşi ve kızı gözleri önünde gölette boğulan baba hastane önünde yere kapanıp feryat etti Bilecik'te pikniğe gelen 6 kişilik aileden anne ve kızı gölette boğuldu Annenin cesedi hemen bulundu, kızı ise saatlerce arandı
YEREL HABERLER Pikniğe giden aileden geriye babanın feryadı ...
Gölete giren kızını kurtarmak isteyen anne ile kızı boğuldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Gölete giren kızını kurtarmak isteyen anne ile kızı ...
Gölete giren kızını kurtarmak isteyen anne ile kızı boğuldu (2)
YEREL HABERLER Gölete giren kızını kurtarmak isteyen anne ile kızı ...
Gölete giren kızını kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızı aranıyor
YEREL HABERLER Gölete giren kızını kurtarmak isteyen anne boğuldu, ...
Çocuğunu kurtarmaya çalışan anne ve kızı gölette kayboldu Eskişehir’den Bilecik’e pikniğe gelen aileden anne ve kızı gölette kayboldu Annenin cansız bedeni bulunurken, küçük kızı arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Çocuğunu kurtarmaya çalışan anne ve kızı gölette ...
Osmaneli polisinden şehit ailesine bayram ziyareti
YEREL HABERLER Osmaneli polisinden şehit ailesine bayram ziyareti
Çiçeği burnundaki yeni il başkanı mazbatasını aldı
YEREL HABERLER Çiçeği burnundaki yeni il başkanı mazbatasını aldı
İlçenin sevilen Kaymakamı Yavuz vatandaşlarla vedalaşarak ilçeden ayrıldı
YEREL HABERLER İlçenin sevilen Kaymakamı Yavuz vatandaşlarla ...
Şeyh Edebali Türbesinde bayram temizliği
YEREL HABERLER Şeyh Edebali Türbesinde bayram temizliği
Muhtarlardan Kaymakam Yavuz onuruna veda yemeği
YEREL HABERLER Muhtarlardan Kaymakam Yavuz onuruna veda yemeği
Emniyet şeridinde bekleyen araca arkadan çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Emniyet şeridinde bekleyen araca arkadan çarptı: 1 ...
ASKF Başkanı Tosun; "Amatör liglerin akıbetleri bayram sonrası belli olacak"
YEREL HABERLER ASKF Başkanı Tosun; "Amatör liglerin akıbetleri ...
Kurban pazarında hayvan denetimi
YEREL HABERLER Kurban pazarında hayvan denetimi
Mera ek tespit çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Mera ek tespit çalışmaları tamamlandı
Hayvan pazarında son gün yoğunluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Hayvan pazarında son gün yoğunluğu yaşanıyor
Vali Şentürk'ten ceza uyarısı Bilecik İl İdare Şube Başkanları toplantısı yapıldı Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Uyarılarımıza rağmen tedbir almayan işletmelere gerekleri işlemleri yapacağız'' "Covid-19 tedbirlerine öncelikle kendimiz riayet edip tedbirimizi alacağız"
YEREL HABERLER Vali Şentürk'ten ceza uyarısı Bilecik İl İdare Şube ...
Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu yeni binasına taşındı
YEREL HABERLER Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu yeni ...
Bilecik'teki yangında 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Bilecik'teki yangında 2 katlı ahşap ev kullanılmaz ...
Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem bisikletiyle evine uğurlandı Bir senedir Bilecik Belediyesinde çalışan görme engelli İsmail Özden'e hüzünlü veda Görme engelli İsmail Özden; "Arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu bu program için çok mutlu oldum, teşekkür ediyorum" "Burada aslında bisiklet sürmeye hiçbir şeyin engel olmadığını göstermiş olduk"
YEREL HABERLER Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X