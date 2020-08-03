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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Şahin’den Kaymakam Yavuz’a teşekkür

İHA

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz'un Bursa'nın Gürsu ilçesine atanması sebebiyle kendisine ilçelerine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Başkan Şahin’den Kaymakam Yavuz’a teşekkür

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz’un Bursa’nın Gürsu ilçesine atanması sebebiyle kendisine ilçelerine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, “Değerli kaymakamımızla daha birlikte birçok yatırıma ve projeye birlik ve beraberlik içinde planlama yaparken Gürsu’ya tayininin çıkması bizleri üzse de değerli kaymakamımızın kariyeri açısından daha üst bir konumda görev alacak olmasına sevindik. Osmaneli kaymakamlarımız açısından valilik yolunda bir geçiş noktası. Değerli kaymakamımızı da Gürsu sonrası valilik makamında bir ilimizde göreceğimizi umut ediyoruz. Kendisi çalışkanlığı, uyumu, mütevaziliği, yerel yönetimlere verdiği değer ve nezaketle tam bir devlet adamı. Değerli kaymakamımızın Allah yolunu, bahtını açık, başarılarını daim etsin. Osmaneli Belediye Başkanı olarak değerli Kaymakamımız Naif Yavuz’a ilçemize katkıları, hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Yeni görevinde Gürsu Kaymakamlığında başarılar diliyoruz. Sonrası vali olarak göreceğimizi umut ediyoruz” dedi.

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