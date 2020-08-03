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Osmaneli tarımda yaptığı yatırımlarının sonucunu alıyor Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin: “Osmaneli tarımda büyük gelişim ve değişim yaşıyor” “Kurulacak seralarla mayıs sonunda karpuz çıkaracak konuma gelmesini sağlayacağız”

İHA

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli'nin tarımda yaptığı yatırımlarının sonucunu aldığını anlatarak, "Büyük firmalar ilçemizdeki çiftçilerimiz ürünlerini almaya başladılar" dedi.

Osmaneli tarımda yaptığı yatırımlarının sonucunu alıyor Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin: “Osmaneli tarımda büyük gelişim ve değişim yaşıyor” “Kurulacak seralarla mayıs sonunda karpuz çıkaracak konuma gelmesini sağlayacağız”

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli’nin tarımda yaptığı yatırımlarının sonucunu aldığını anlatarak, “Büyük firmalar ilçemizdeki çiftçilerimiz ürünlerini almaya başladılar” dedi.
Başkan Şahin yaptığı açıklamada, “İlçemizdeki tarımda satış ve pazarlama alanındaki bu gelişim ürün fiyatlarında yükselmesini sağladı. Karpuzla başlayan ürünün hedeflenen gerçek pazar değerini bulan fiyatlar kavun, domateste de devam ediyor. Ayva henüz çıkmamasına rağmen iyi fiyattan alıcı bulacak talep şimdiden oluştu. Diğer taraftan yöresel ürün üretim merkezimizde yaptığımız kapasite artışı ile özellikle salça üretiminde büyük artış sağlayacağız. Ayva lokumu üretiminde de büyük üretim artışına gittik. Tarımsal ürünlerden ürettiğimiz salça, ayva lokumu başta olmak üzere tüm mamullerimiz mağazalarda yerini alıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ile uygulanan tarım politikalarının gereği toptancı halimiz, BEBKA destekli yöresel ürün üretme tesislerimiz, mezbahamız ve hal kompleksimiz ile Osmaneli tarımda büyük gelişim ve değişim yaşıyor” dedi.
“Kurulacak seralarla mayıs sonunda karpuz çıkaracak konuma gelmesini sağlayacağız”
Başkan Şahin açıklamasında ilçelerinde yetişen ürünler hakkında bilgi vererek, “Osmaneli Belediyesi olarak Yöresel Ürün Üretim Merkezimizde 800 bin kilogram domates, 200 bin kilogram ayva, 100 bin kilogram nar, 100 bin kilogram biber, 200 bin kilogram diğer sebze ve meyveler işleyerek tarımsal gıda ürünü olarak büyük mağazalara teslim edecek. Görüldüğü gibi Osmaneli Belediyesi her hedefini gerçekleştirirken, sürdürülebilir faaliyetler olarak ta devamlılığını sağlıyor. İnşallah yeni oluşturacağımız seracılık örnekleriyle çiftçimizin mayıs sonunda karpuz çıkaracak konuma gelmesini sağlayacağız. Osmaneli Belediyesi Tarım ve Hayvancılık faaliyetlerini Orman ve Tarım Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzle, Tarım Kredi Kooperatifleri, BEBKA gibi kurumlar ile işbirliği içinde tarıma ve hayvancılığa büyük önem vererek örnek projelerle sürdürmeye devam ediyor” dedi.

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