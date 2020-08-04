İnönü İlçe Müftüsü Şahin’den, Bilecik İl Müftü Erhun’a ziyaret

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Eskişehir'in İnönü İlçe Müftüsü Şenol Şahin, Bilecik İl Müftü Ali Erhun’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl Müftü Ali Erhun, Bursa İmam Hatip Lisesinden okul arkadaşı olan İnönü İlçe Müftüsü Şenol Şahin'i makamında kabul etti. İnönü İlçe Müftü Şahin, İl Müftüsü Erhun’a üzerinde Ayetel Kürsi yazan tablo hediye etti. Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Müftü Erhun, Müftü Şahin’e teşekkür etti.

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