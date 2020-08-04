Kamyonet ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesinde Gençlik Caddesi ile Bedri Rahmi Caddesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında Halil K. idaresindeki 11 AAC 697 plakalı kamyonet ile Eren B. idaresindeki 26 PP 710 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri yaralandı. Yaralı sürücüler olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı:

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