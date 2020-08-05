İl Jandarma Komutanı Uysal Ağaoğlu veda ziyaretlerine başladı

Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’u makamında ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından emekliliğe ayrılan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu veda ziyaretlerine başladı. Ağaoğlu ilk olarak Bilecik İl Müftü Ali Erhun’u makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında emekliliğe ayrılan Kd. Alb. Ağaoğlu ile bir süre sohbet eden Müftü Erhun, kendilerine, sağlıklı mutlu ve huzurlu bir emeklilik hayatı diledi.

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