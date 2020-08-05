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Bilecik'e pandemi süresince 71 milyon 869 bin 284 lira kaynak aktarıldı

İHA

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, sosyal koruma kalkanı çerçevesinde Bilecik'e 71 milyon 869 bin 284 lira kaynak aktarıldığını söyledi.

Bilecik'e pandemi süresince 71 milyon 869 bin 284 lira kaynak aktarıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, sosyal koruma kalkanı çerçevesinde Bilecik'e 71 milyon 869 bin 284 lira kaynak aktarıldığını söyledi.
İl Başkanı Karabıyık, yaptığı açıklamada Korona virüs (Covit19) salgını sosyal koruma kalkanı çerçevesinde Bilecik’e 71 milyon 869 bin 284 lira kaynak aktarıldığını belirtti. Karabıyık,"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un talimatlarıyla ilimiz ve Türkiye genelindeki Sosyal Koruma Kalkanı verileri. Salgın boyunca 71 milyon 869 bin 284 TL kaynağı ilimize aktaran hükümetimiz pandemiden etkilenen hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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